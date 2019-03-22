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Поклонники «Спартака» выступили против донского футболиста Дениса Глушакова

Поклонники «Спартака» выступили против донского футболиста Дениса Глушакова
Поклонники «Спартака» выступили против донского футболиста Дениса Глушакова. Сразу в нескольких местах Москвы появились плакаты с критикой игрока. Инцидент произошел 25 марта.

Баннеры разместили возле офисов компаний-спонсоров «Спартака». Так, некоторые надписи гласили: «С Глушаковым далеко не уедешь» или «Ставка на Глушакова всегда проигрышная».

Многие считают, что акцию провели поклонники «красно-белых», настроенные против футболиста. Одна из причин недовольства – увольнение тренера Массимо Карреры. Фанаты считают, что на решение руководства повлиял именно Глушаков. Он вернулся в команду сразу после отставки Карреры.

Есть и другое мнение. В самом клубе появление плакатов называют спланированной акцией заинтересованных лиц.

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