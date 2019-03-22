Поклонники «Спартака» выступили против донского футболиста Дениса Глушакова



Поклонники «Спартака» выступили против донского футболиста Дениса Глушакова. Сразу в нескольких местах Москвы появились плакаты с критикой игрока. Инцидент произошел 25 марта.



Баннеры разместили возле офисов компаний-спонсоров «Спартака». Так, некоторые надписи гласили: «С Глушаковым далеко не уедешь» или «Ставка на Глушакова всегда проигрышная».



Многие считают, что акцию провели поклонники «красно-белых», настроенные против футболиста. Одна из причин недовольства – увольнение тренера Массимо Карреры. Фанаты считают, что на решение руководства повлиял именно Глушаков. Он вернулся в команду сразу после отставки Карреры.



Есть и другое мнение. В самом клубе появление плакатов называют спланированной акцией заинтересованных лиц.