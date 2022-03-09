Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону достиг 8 193

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Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 10 по 11 марта он увеличился на 26 единиц и стал равен 8 193 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения тоже стал больше. Теперь он равен 0,72.При этом прирост инфицированных снижается. За минувшие 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 1 108 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 344 313 человек.По информации регионального правительства, 10 497 из них скончались от тяжелых последствий. В частности, за прошедшие сутки инфекция забрала жизни 13 человек. Примечательно, что уже несколько дней подряд медики регистрируют смерть только мужчин. С чем связан этот гендерный момент, остается неизвестным.