Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 2 275
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусос продолжает расти. За сутки с 8 по 9 июня он увеличился на две единицы и стал равен 2 275 на 100 тысяч населения.
Коэффициент распространения COVID-19 остается на прежней отметке - 0,87. За последний месяц это значение постепенно снижалось. Не исключено, что вскоре власти донского региона снимут еще часть ограничительных мер. К слову, во время заседания оперштаба по коронавирусу 8 июня губернатор уже предложил увеличить допустимое количество мест в театрах и филармониях.
Ежедневный прирост заболевших также идет на спад. За минувшие сутки вирус подхватили 154 человека, а общее количество достигло 95 618. При этом уровень смертности от опасной инфекции снизить не удается. Периодически число летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей падает до нескольких человек в день. Однако этот показатель недолго держится. Уже через сутки-двое количество жертв пандемии снова взлетает до 15-20 человек в день.