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Появилось видео момента жесткой посадки вертолета, летевшего из Ростова в Волгоград

Появилось видео момента жесткой посадки вертолета, летевшего из Ростова в Волгоград
СК опубликовал видео момента жесткой посадки вертолета в аэропорту Волгограда. Вертолет Ми-8 из Ростова аварийно приземлился, задев мачту освещения в аэропорту. ЧП случилось 25 ноября.

На видеозаписи можно видеть, как при посадке на взлетную полосу вертолет лопастями задел световую опору. В итоге повреждены оказались и мачта освещения, и само воздушное судно. Удар был таким, что у вертолета вырвало хвостовую часть и повредило кузов.

Несмотря на сильные повреждения, никто из членов экипажа не пострадал. Если бы Ми-8 находился чуть выше над землей, без пострадавших вряд ли бы удалось обойтись.

После случившегося СК возбудил уголовное дело. Произошедшее ЧП квалифицировали как нарушение правил безопасности движения воздушного судна.

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