Появилось видео момента жесткой посадки вертолета, летевшего из Ростова в Волгоград
СК опубликовал видео момента жесткой посадки вертолета в аэропорту Волгограда. Вертолет Ми-8 из Ростова аварийно приземлился, задев мачту освещения в аэропорту. ЧП случилось 25 ноября.
На видеозаписи можно видеть, как при посадке на взлетную полосу вертолет лопастями задел световую опору. В итоге повреждены оказались и мачта освещения, и само воздушное судно. Удар был таким, что у вертолета вырвало хвостовую часть и повредило кузов.
Несмотря на сильные повреждения, никто из членов экипажа не пострадал. Если бы Ми-8 находился чуть выше над землей, без пострадавших вряд ли бы удалось обойтись.
После случившегося СК возбудил уголовное дело. Произошедшее ЧП квалифицировали как нарушение правил безопасности движения воздушного судна.