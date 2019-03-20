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Ветеринары в Ростовской области не пустили на Украину цирковых львов, макак и тигра

Ветеринары в Ростовской области не пустили на Украину цирковых львов, макак и тигра
Ветеринары не пустили из Ростовской области на Украину 35 цирковых животных. На днях инспекторы государственного ветеринарного контроля остановили на кордоне 18 собак, девять львов, пять ослов, двух макак и одного тигра.

Хозяева животных не смогли предоставить ветеринарные свидетельства, которые бы подтвердили, что звери здоровы.

- Отсутствие данных документов при перевозке животных является грубым нарушением ветеринарного законодательства, - отметили в пресс-службе УФС Россельхознадзора.

Было принято решение не пускать животных на Украину.

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