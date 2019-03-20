Ветеринары в Ростовской области не пустили на Украину цирковых львов, макак и тигра



Ветеринары не пустили из Ростовской области на Украину 35 цирковых животных. На днях инспекторы государственного ветеринарного контроля остановили на кордоне 18 собак, девять львов, пять ослов, двух макак и одного тигра.



Хозяева животных не смогли предоставить ветеринарные свидетельства, которые бы подтвердили, что звери здоровы.



- Отсутствие данных документов при перевозке животных является грубым нарушением ветеринарного законодательства, - отметили в пресс-службе УФС Россельхознадзора.



Было принято решение не пускать животных на Украину.