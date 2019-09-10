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Из Ростовской области не выпустили за границу цирковых животных

Из Ростовской области не выпустили за границу цирковых животных
Фото: pravda-team.ru

В Ростовской области на границе запретили вывоз цирковых животных на Украину.

По информации регионального управления Россельхознадзора, через автомобильный пункт пропуска в Новошахтинске пытались вывезти трёх обезьян и пять попугаев.
- Во время проверки документов установлено, что на ветеринарно-сопроводительных бумагах отсутствует оттиск штампа «Выпуск разрешен», - рассказали в ведомстве. - Кроме того, у владельцев не было ветеринарного сертификата на экспортируемых животных, что свидетельствует о том, что они не были представлены грузоотправителем на ветеринарный контроль при погрузке.

В результате пернатым и приматам запретили покидать пределы страны. В Россельхознадзоре пояснили, что отсутствие штампа является нарушением Единых правил государственного ветеринарного надзора при международных и межгосударственных перевозках животноводческих грузов.

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