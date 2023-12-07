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Погибшая при пожаре в Азове женщина была матерью-одиночкой

Погибшая при пожаре в Азове женщина была матерью-одиночкой
Погибшая при пожаре в Азове женщина была матерью-одиночкой. Юлия П. воспитывала двоих сыновей, Ивана и Егора, одна, без отца. Старший сын Юлии, Иван, тоже погиб в этом пожаре.

Трагедия произошла в ночь на 7 декабря в доме на улице Осипенко. Соседи услышали запах гари и вызвали пожарных. Попав в квартиру, спасатели увидели, что в одной из комнат горит диван, а на кухне без сознания лежат два человека. Это были Юлия и ее старший сын Иван.

По всей видимости, младшего сына Егора не было дома. Это спасло ему жизнь.
Фото: Соцсети.
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