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Подростки искупались в тазу посреди проезжей части в Ростове

Подростки искупались в тазу посреди проезжей части в Ростове
В Ростове-на-Дону подростки придумали для себя новое небезопасное развлечение. Школьники, которым на вид лет 15, решили искупаться в тазу прямо посреди проезжей части на Театральной площади. Курьезный случай произошел днем 14 февраля.

На улице был ощутимый минус. Один из мальчишек поставил таз с водой на дорогу и с разбегу уселся в него, поливая при этом себя водой из пластиковой бутылки. Второй – снимал опасную шалость на видео.

Закончив «развлечение», парень встал, схватил емкость и побежал через дорогу, не дожидаясь зеленого сигнала светофора. Юношей снимали на видео и прохожие. Ролик быстро попал в Сеть и вызвал осуждение у горожан.

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