Подозреваемого в убийстве Татьяны Зотовой в Ростове отправили в СИЗО
В Ростове-на-Дону отправили в следственный изолятор подозреваемого в убийстве Татьяны Зотовой. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Как сообщалось ранее, мать четверых детей Татьяна Зотова пропала без вести 14 мая. Вечером в тот день она не вернулась домой с работы. Об исчезновении женщины правоохранителям и ее старшей дочери первым рассказал 27-летний Георгий Сорокин. Он был знаком с Татьяной. Как только начались поиски, парень скрылся.
Через три дня обезображенное тело женщины нашли в одном из гаражей Первомайского района. Убийца более 15 раз ударил Татьяну ножом в грудь и спину, после чего добил ударом топора по голове. Убедившись, что жертва мертва, нападавший решил замести следы преступления. Он сбросил труп в смотровую яму и частично залил бетоном.
По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Во время следствия всплывало все больше фактов, указывающих на Сорокина как на главного подозреваемого. Уголовное дело переквалифицировали, а ростовчанина объявили в розыск. Георгия нашли спустя восемь дней.
- В отношении него была избрана мера пресечения - заключение под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, - добавили в ведомстве.