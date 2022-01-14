Под Ростовом археологи нашли древние могилы сарматской женщины и золотоордынского воина

Фото: Комитет по охране ОКН Ростовской области

Могилы древних людей с личными вещами обнаружили археологи во время раскопок в курганном могильнике «Черкасов III» в Аксайском районе Ростовской области. Исследованиями могильника занимались археологи ООО «ОКН-проект».Любопытной находкой археологов стала чудом уцелевшая от разграбления могила сарматской женщины. Гробница была похожа на современную катакомбу, только камера выкапывалась вдоль длинной стенки входного колодца и более походила на узкую вытянутую щель, чем на пещеру со сводом. Женщина лежала в могиле с вытянутыми руками и ногами. На ее шее можно было заметить прекрасное ожерелье из разных видов бус.Здесь и стеклянные бусы из Причерноморских портовых городов, и розовато-кровавые сердоликовые из далекой Индии и фигурные матово-бирюзового фаянса из заморского Египта. На руках у нее тоже были браслеты, а у подножья могилы стоял кувшин и зеркалом. Действительно, зачем женщине такие украшения, если она не сможет любоваться собой.Еще одна могила принадлежит золотоордынскому воину XIII–XIV веков. В гробнице он лежит во всеоружии, что говорит о том, что он погиб на войне. Рядом были найдены наконечники стрел и части збруи.Примечательно, что найденные гробницы уже были разграблены. Археологи задаются вопросом, что же такого ценного было в этих гробницах, раз столько уникальных вещей там осталось...