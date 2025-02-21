Прокуратура начала проверку после падения сосульки на 66-летнюю ростовчанку

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После падения сосульки на 66-летнюю женщину прокуратура организовала проверку. Инцидент произошел 21 февраля в Первомайском районе Ростова.Бабушка шло возле торгового здания. В этот момент прямо на нее упала сосулька. На крыше появилась наледь, сосулька упала ей на голову. Ее доставили в БСМП с травмами. После оказания медпомощи женщину отправили домой.- По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, - добавили в ведомстве.