Пятерых бойцов СВО из Ростовской области посмертно наградили орденами Мужества

Фото: Администрация Аксайского района

Погибших на СВО бойцов из Ростовской области представили к ордену Мужества. Государственные награды пятерых военнослужащих передали их родным. Церемония прошла 9 декабря.Бойцы проживали в Аксайском районе. Владимир Лисовский — в поселке Опытном, Евгений Золотарев — в станице Старочеркасской, Александр Ерошенко — в поселке Темерницком. Андрей Шелыганов и Бахриддин Хайдаров не вернулись домой в город Аксай.Военные погибли при исполнении боевого задания. Обстоятельства их смерти не разглашаются.