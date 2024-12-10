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Пятерых бойцов СВО из Ростовской области посмертно наградили орденами Мужества

Пятерых бойцов СВО из Ростовской области посмертно наградили орденами Мужества
Погибших на СВО бойцов из Ростовской области представили к ордену Мужества. Государственные награды пятерых военнослужащих передали их родным. Церемония прошла 9 декабря.

Бойцы проживали в Аксайском районе. Владимир Лисовский — в поселке Опытном, Евгений Золотарев — в станице Старочеркасской, Александр Ерошенко — в поселке Темерницком. Андрей Шелыганов и Бахриддин Хайдаров не вернулись домой в город Аксай.

Военные погибли при исполнении боевого задания. Обстоятельства их смерти не разглашаются.
Фото: Администрация Аксайского района
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