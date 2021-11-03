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Первые ноябрьские выходные в Ростове будут пасмурными

Первые ноябрьские выходные в Ростове будут пасмурными
Первые выходные ноября в Ростове-на-Дону обещают быть пасмурными, но не дождливыми. Синоптики Ростовского гидрометцентра прогнозируют сухую и теплую погоду.

В субботу, 6 ноября, столбики термометра покажут +12…+14 градусов, скорость восточного и западного ветра – 2-3 метра в секунду. В воскресенье, 7 ноября, температура воздуха останется прежней, как и скорость ветра. Но, несмотря на комфортную температуру днем, ночью в выходные будет достаточно холодно – 6-7 градусов выше нуля.

Напомним, что в прошлом году первая декада ноября тоже была теплой. Температура воздуха составляла +11…+16 градусов и начала снижаться только в начале второй декады. Первый снег пошел 17-18 ноября. В этом году синоптики прогнозируют осадки также не раньше середины месяца.
Фото: Алексей Бойко
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