Первые ноябрьские выходные в Ростове будут пасмурными

Фото: Алексей Бойко

Первые выходные ноября в Ростове-на-Дону обещают быть пасмурными, но не дождливыми. Синоптики Ростовского гидрометцентра прогнозируют сухую и теплую погоду.В субботу,, столбики термометра покажут +12…+14 градусов, скорость восточного и западного ветра – 2-3 метра в секунду. В воскресенье,, температура воздуха останется прежней, как и скорость ветра. Но, несмотря на комфортную температуру днем, ночью в выходные будет достаточно холодно – 6-7 градусов выше нуля.Напомним, что в прошлом году первая декада ноября тоже была теплой. Температура воздуха составляла +11…+16 градусов и начала снижаться только в начале второй декады. Первый снег пошел 17-18 ноября. В этом году синоптики прогнозируют осадки также не раньше середины месяца.