Патефон и самовар: в Ростовской области задержали мужчину со старинными предметами

На границе Украины с Ростовской областью задержали мужчину, пытавшегося вывезти в ДНР старинные предметы. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба ЮТУ.На пункте пропуска в Неклиновском районе мужчину на «Фольксвагене» остановили для проверки документов. В багажнике машины нашли самовар с эксклюзивной маркировкой фабрики Батышевой 1899 года и патефон с пометкой Ленинградского завода.Самовар назван в честь купца и промышленника Батышева, мастера «самоварных дел». Его стоимость колеблется от 20 до 50 тысяч рублей. Примечательно, что цена патефона тоже не низкая. Он стоит около семи тысяч рублей.- Мужчина не представил необходимые документы, - сообщил пресс-секретарь Таганрогской таможни Альберт Смирнов. - Старинные вещи забрали на экспертизу в Ростов.В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении.