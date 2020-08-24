Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Патефон и самовар: в Ростовской области задержали мужчину со старинными предметами

Патефон и самовар: в Ростовской области задержали мужчину со старинными предметами
На границе Украины с Ростовской областью задержали мужчину, пытавшегося вывезти в ДНР старинные предметы. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба ЮТУ.

На пункте пропуска в Неклиновском районе мужчину на «Фольксвагене» остановили для проверки документов. В багажнике машины нашли самовар с эксклюзивной маркировкой фабрики Батышевой 1899 года и патефон с пометкой Ленинградского завода.

Самовар назван в честь купца и промышленника Батышева, мастера «самоварных дел». Его стоимость колеблется от 20 до 50 тысяч рублей. Примечательно, что цена патефона тоже не низкая. Он стоит около семи тысяч рублей.

- Мужчина не представил необходимые документы, - сообщил пресс-секретарь Таганрогской таможни Альберт Смирнов. - Старинные вещи забрали на экспертизу в Ростов.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.