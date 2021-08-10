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Овощи в Ростовской области за месяц упали в цене в среднем на 20%

Овощи в Ростовской области за месяц упали в цене в среднем на 20%

Овощи в Ростовской области упали в цене на 20%. Об изменении цен с июня по июль 12 августа сообщил Ростовстат.

Сильнее всего подешевели помидоры. С 105 рублей их стоимость снизилась до 68 рублей за килограмм. Также, подешевели огурцы. В июле их можно было купить в среднем за 56 рублей, хотя ещё в июне их цена составляла 68 рублей.

Стоимость моркови снизилась почти на 20 рублей, 66 рублей в июле по сравнению с 83 рублями в июне. Кроме того, упала в цене свекла, с 84 рублей до 64 рублей за килограмм. Картошка тоже подешевела. Если в начале лета она стоила 54 рубля, то уже середине сезона её можно было купить всего за 37 рублей.

Все остальные продукты питания из потребительской корзины незначительно подорожали от 1 до 7 рублей. В том числе мясо, молочные продукты, яйца, сладости, мука и хлеб.

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