От коронавируса выздоровел еще 371 житель Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии опасную инфекцию побороли 50 952 человека. Из них 371 получил отрицательный тест на COVID-19 за сутки с 24 по 25 января.Увеличилось и количество зараженных. Специалисты выявили 386 новых случаев заболевания, а общее количество пациентов с коронавирусом нарастающим итогом достигло 61 432.В стационарах получают лечение 2 703 человека, из которых 229 не могут самостоятельно дышать. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Под наблюдением врачей находятся 28 706 человек с подозрениями на коронавирус. По информации регионального правительства, за период пандемии наблюдение снято со 110,72 тысячи жителей Ростовской области.