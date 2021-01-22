Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса выздоровел еще 371 житель Ростовской области

От коронавируса выздоровел еще 371 житель Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии опасную инфекцию побороли 50 952 человека. Из них 371 получил отрицательный тест на COVID-19 за сутки с 24 по 25 января.

Увеличилось и количество зараженных. Специалисты выявили 386 новых случаев заболевания, а общее количество пациентов с коронавирусом нарастающим итогом достигло 61 432.

В стационарах получают лечение 2 703 человека, из которых 229 не могут самостоятельно дышать. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под наблюдением врачей находятся 28 706 человек с подозрениями на коронавирус. По информации регионального правительства, за период пандемии наблюдение снято со 110,72 тысячи жителей Ростовской области.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.