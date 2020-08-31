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От коронавируса вылечились еще 63 жителя Ростова-на-Дону

От коронавируса вылечились еще 63 жителя Ростова-на-Дону
В донской столице выздоровели еще 63 пациента. Об этом сообщает городская администрация.

По данным на 2 сентября, COVID-19 подхватили 6 795 ростовчан. Из них вылечились 5 836 человек.

Лечение в стационарах донской столицы получают 473 пациента, среди которых 229 пребывают в городской больнице № 1 имени Семашко, еще 244 инфицированных - в городской больнице № 20.

За последние сутки в Ростове COVID-19 подхватили 70 человек. Всего от опасного вируса скончался 141 пациент.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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