От коронавируса вылечились еще 63 жителя Ростова-на-Дону

В донской столице выздоровели еще 63 пациента. Об этом сообщает городская администрация.По данным на 2 сентября, COVID-19 подхватили 6 795 ростовчан. Из них вылечились 5 836 человек.Лечение в стационарах донской столицы получают 473 пациента, среди которых 229 пребывают в городской больнице № 1 имени Семашко, еще 244 инфицированных - в городской больнице № 20.За последние сутки в Ростове COVID-19 подхватили 70 человек. Всего от опасного вируса скончался 141 пациент.