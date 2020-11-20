От коронавируса в Ростове умер кардиолог областной клинической больницы

Кардиолог Ростовской областной клинической больницы Владимир Нестеров умер от коронавируса. Медик скончался на 53-м году жизни 23 ноября. Информацию о смерти врача сообщили в медучреждении.Как и многих других медиков, Нестерова также не обошел стороной коронавирус. Заболевание протекало в тяжелой форме. Когда врач уже не мог самостоятельно дышать, его положили в реанимацию ковидного госпиталя и подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия специалистов, Владимир Нестеров скончался.За 30 лет работы кардиологом врач спас не одну человеческую жизнь. По словам коллег, Владимир Нестеров был любознательным и энергичным человеком. Помимо медицины, он увлекался парусным спортом и охотой.