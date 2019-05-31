Новый знакомый украл у таганрожца иномарку





Доверчивый житель Таганрога пострадал от чрезмерного гостеприимства. Таганрожец пригласил к себе домой нового знакомого, в результате чего лишился машины.



Мужчины познакомились в одном из кафе города. Общение новые приятели продолжили дома у одного из них. Когда хозяин заснул, гость выкрал ключи от его машины «Рено Символ» и уехал на ней. Проспавшись, автовладелец обнаружил пропажу и обратился в полицию. Подозреваемого в краже иномарки задержали 1 июня.

- Им оказался 44-летний мужчина ранее был судим за кражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Подозреваемый помещен под подписку о невыезде. Автомобиль вернули законному владельцу.