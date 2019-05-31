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Новый знакомый украл у таганрожца иномарку

Новый знакомый украл у таганрожца иномарку

Доверчивый житель Таганрога пострадал от чрезмерного гостеприимства. Таганрожец пригласил к себе домой нового знакомого, в результате чего лишился машины.

Мужчины познакомились в одном из кафе города. Общение новые приятели продолжили дома у одного из них. Когда хозяин заснул, гость выкрал ключи от его машины «Рено Символ» и уехал на ней. Проспавшись, автовладелец обнаружил пропажу и обратился в полицию. Подозреваемого в краже иномарки задержали 1 июня.
- Им оказался 44-летний мужчина ранее был судим за кражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемый помещен под подписку о невыезде. Автомобиль вернули законному владельцу.

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