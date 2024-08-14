Игоря Сологуба назначили председателем Железнодорожного районного суда Ростова

Фото: Судьи.РФ

Президент Российской Федерации назначил Игоря Сологуба председателем Железнодорожного районного суда Ростова. Соответствующий документ был опубликован 13 августа на портале правовой информации.Игорю Сологубу – 59 лет. Он окончил юридический факультет Военного Краснознаменного института в 1990 году. После получения диплома он служил следователем военной прокуратуры Вооруженных Сил Российской Федерации в Полоцком гарнизоне.Через четыре года его перевели в Ростовскую область. Там он сначала работал помощником военного прокурора в военной прокуратуре Новочеркасского гарнизона, а затем перешел на должность старшего помощника в Ростовском-на-Дону гарнизоне.В 2002 году Игорь Сологуб был назначен на должность заместителя военного прокурора 54-й военной прокуратуры (гарнизона) Северо-Кавказского военного округа. Однако вскоре он оставил военную службу и стал консультантом в Ростовском областном суде. В течение пяти лет он работал там в качестве судьи.В 2012 году был назначен председателем Батайского городского суда. В этой должности он проработал двенадцать лет.В Железнодорожном районном суде Игорь Сологуб занял место Георгия Бондаренко, который был досрочно отстранен от работы в июне 2023 года. Впоследствии в отношении судьи было возбуждено уголовное дело по подозрению в посредничестве при передаче крупной взятки.