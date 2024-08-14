Игоря Сологуба назначили председателем Железнодорожного районного суда Ростова
Президент Российской Федерации назначил Игоря Сологуба председателем Железнодорожного районного суда Ростова. Соответствующий документ был опубликован 13 августа на портале правовой информации.
Игорю Сологубу – 59 лет. Он окончил юридический факультет Военного Краснознаменного института в 1990 году. После получения диплома он служил следователем военной прокуратуры Вооруженных Сил Российской Федерации в Полоцком гарнизоне.
Через четыре года его перевели в Ростовскую область. Там он сначала работал помощником военного прокурора в военной прокуратуре Новочеркасского гарнизона, а затем перешел на должность старшего помощника в Ростовском-на-Дону гарнизоне.
В 2002 году Игорь Сологуб был назначен на должность заместителя военного прокурора 54-й военной прокуратуры (гарнизона) Северо-Кавказского военного округа. Однако вскоре он оставил военную службу и стал консультантом в Ростовском областном суде. В течение пяти лет он работал там в качестве судьи.
В 2012 году был назначен председателем Батайского городского суда. В этой должности он проработал двенадцать лет.
В Железнодорожном районном суде Игорь Сологуб занял место Георгия Бондаренко, который был досрочно отстранен от работы в июне 2023 года. Впоследствии в отношении судьи было возбуждено уголовное дело по подозрению в посредничестве при передаче крупной взятки.