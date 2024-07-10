Фото: КЛЮЧАВТО.

Новый EXEED LX уже ждёт вас в салонах КЛЮЧАВТО. Автомобиль представлен в трёх комплектациях: Premium, Prestige AWD и Premium AWD, а также в пяти цветовых решениях.В базовой комплектации Premium кроссовер оснащён турбированным 1,6-литровым двигателем, коробкой переключения передач DCT, передним приводом, адаптивным круиз-контролем, пакетом систем безопасности ADAS, полным зимним пакетом, панорамной крышей и 19-дюймовыми дисками.Дизайн экстерьера и интерьера модели был значительно изменён по сравнению с предыдущим поколением. Экстерьер EXEED LX был обновлён решёткой радиатора, задним бампером, формой воздуховодов и дизайном 19-дюймовых колёсных дисков.Водительское кресло оснащено шестью электрорегулировками и памятью положений, а также четырьмя дополнительными регулировками поясничного подпора, обогревом и вентиляцией. Сиденье переднего пассажира имеет четыре электрорегулировки, подогрев и вентиляцию.Во всех комплектациях доступна быстрая беспроводная зарядка для мобильных устройств мощностью 50 Вт. Новый EXEED LX оснащён сдвоенным экраном мультимедиа (два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый, разрешение 1920 x 720) изогнутой формы и толщиной 15 мм. Фирменный мультируль с технологией «нажатия и касания» обеспечивает удобство вождения, а специальный двойной режим предотвращает случайное нажатие.Премиальная музыкальная аудиосистема SONY с 9 динамиками в версии Premium и 8 динамиками в версии Prestige создаёт дополнительный комфорт и создана, чтобы создать нужную атмосферу для ваших поездок.На все комплектации с двигателем 1,6T мощностью 150 л.с. устанавливается роботизированная коробка передач Getrag 7DCT с двумя сцеплениями «мокрого» типа, обеспечивающая на переднеприводной версии уверенный разгон до 100 км/ч за 10,3 секунды.Интеллектуальный полный привод обеспечивается муфтой Borg Warner и предоставляет выбор из шести режимов движения.На новый EXEED LX распространяется гарантия 7 лет или 200 тысяч километров пробега – фирменная особенность бренда на рынке.Приезжайте на тест-драйв EXEED LX в КЛЮЧАВТО – наши опытные специалисты подробно расскажут вам про новинку и ответят на все вопросы! Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, д. 43.https://keyauto.su/VL18+7 (863) 320-29-75Erid: 2VtzqviSQSuРеклама. ООО "СБСВ-КЛЮЧАВТО АЗОВ" ИНН 2305028491