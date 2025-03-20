Нового председателя назначили в Зерноградский районный суд
Президент РФ назначил Эрика Исаяна председателем Зерноградского районного суда. Информация была опубликована на портале правовой информации 18 марта.
В 2004 году Эрик Исаян окончил Ростовский государственный университет. После этого сразу отправился работать. Его первая должность — помощник судьи Железнодорожного районного суда города Ростова.
В 2015 году Эрика Исаяна перевели на работу в Зерноградский район. В 2022 году он стал заместителем председателя Зерноградского районного суда.