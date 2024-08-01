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Над Азовским морем из-за грозы образовался смерч

Над Азовским морем из-за грозы образовался смерч
В ночь на 1 августа из-за грозы над Азовским морем появился смерч. Снимками природного явления поделились в соцсетях местные жители.

Несмотря на то, что смерч едва виднелся вдалике, он сильно напугал людей. В высоту вихрь поднялся на высоту около ста метров, его скорость могла превысить 50 метров в секунду. Местные переживают, что смерч подберется к населенным пунктам.

Добавим, что подобное явление случается не впервые. В начале июня торнадо был замечен в Таганрогском заливе.

Смерчь – это сильнейший маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 100 метров. Воздух при вихре вращается со скоростью в 100 метров в секунду. Природное явления обладает большой разрушительной силой.
Фото: СоцСети
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