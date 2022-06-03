Президент РФ присвоил главе МЧС по Ростовской области звание генерал-лейтенанта внутренней службы

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Президент РФ присвоил главе МЧС по Ростовской области Сергею Филиппову звание генерал-лейтенанта внутренней службы. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.Сергей Филиппов родился и вырос в селе Белый Колодезь Белгородской области. В 1999 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.С 1999 по 2005 годы служил начальником отдела по делам ГО и ЧС – замначальника гражданской обороны района Южное Медведково Северо-Восточного административного округа Москвы, а также главой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Москве. С июля 2014 года по апрель 2020 года Сергей Филиппов возглавлял ГУ МЧС России по Рязанской области.Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 619 ему присвоено звание генерал-майора внутренней службы.С 25 ноября 2020 года является начальником ГУ МЧС России по Ростовской области.