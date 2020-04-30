Исполняющим обязанности начальника донского МЧС назначен участник боевых действий в Чечне

В ГУ МЧС по Ростовской области назначили исполняющего обязанности начальника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.На должность назначен бывший руководитель ГУ МЧС по Рязанской области генерал-майор Сергей Филиппов. К обязанностям он приступил 1 мая.Сергей Филиппов – выпускник Рязанского военного воздушно-десантного училища имени Ленинского комсомола. Он также окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.После окончания вуза работал командиром парашютно-десантного взвода. С 1994-го по 1995 год участвовал в боевых действиях в Чечне.С 1999-го по 2005 год Сергей Филиппов занимал должности от начальника отдела по делам ГО и ЧС района «Южное Медведково» Москвы до начальника Центра управления в кризисных ситуациях московского ГУ МЧС.И.о. начальника донского МЧС имеет награды, среди которых - орден «За личное мужество», орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу».Рязанское управление МЧС Филиппов возглавил в 2014 году.