На заводе «Химпэк» в Шахтах мигранты из Таджикистана устроили забастовку

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В городе Шахты Ростовской области около 60 мигрантов из Таджикистана устроили забастовку. Сотрудники завода «Химпэк» не вышли на смену утром 15 января. Из-за бойкота остановился один из цехов. Руководству пришлось реорганизовать работу, чтобы минимизировать убытки.По словам самих мигрантов, им обещали увеличить заработную плату на 20%. Когда 14 января они получили деньги, то обещанной прибавки не было. Тогда двое из них предложили коллегам устроить забастовку.Источники отмечают, что зачинщики ранее трудились в Европе. Сравнив условия в России и за рубежом (рабочие «Химпэка» получают около 80-85 тысяч рублей), они вместе с коллективом устроили массовую акцию 15 января. Порядка 60 человек требовали повысить зарплаты. Среди забастовщиков были мигранты не только из Таджикистана, но и из Узбекистана.Ожидаемого эффекта бойкот не вызвал. Вместо повышения руководство уволило 35 человек. Чтобы урегулировать конфликт, привлекли сотрудников представительства таджикского Минтруда и организовали встречу с руководством компании и трудовыми мигрантами.После переговоров на предприятие вернули 25 человек с восстановлением в должностях. В ближайшее время руководство «Химпэка» и рабочие проведут еще одну встречу, в ходе которой обсудят волнующие вопросы.Координационный совет при губернаторе Ростовской области связался с руководством завода. Специалистам были предоставлены все запрошенные документы. Инициировано расследование с привлечением правоохранительных органов РФ и Республики Таджикистан.Предприятие компании «Химпэк» на улице Ворошилова, 2Г производит тары и мешки для транспортировки и для поставщиков химического, металлического, стекольного, керамического, строительного и другого сырья.