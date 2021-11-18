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На Восточном шоссе в Ростове появился открытый люк

На Восточном шоссе в Ростове появился открытый люк
В Ростове украли крышку люка посреди проезжей части. Ловушка для автомобилистов появилась в районе стадиона «Ростов Арена», на повороте с улицы Пойменной на Восточное шоссе. Об этом стало известно 20 ноября.

Ростовчане в очередной раз жалуются на яму на дороге. По словам местных жителей, автомобилисты при повороте направо смотрят на поток машин - в противоположную сторону. Когда появляется возможность выехать на Восточное шоссе, справа их подстерегает опасность: открытый люк.

- Водители не успевают заметить яму. На моих глазах «Хендай» за малым не угодил прямо в люк, - поделился один из неравнодушных ростовчан Владимир Ромащенко.

Мужчина добавил, что крышка отсутствует около недели. За это время в «ловушку» попали уже несколько автомобилей. Однако проблемный участок до сих пор остается без внимания ответственных органов.
Фото: DonDay.ru.
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