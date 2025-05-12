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На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области будет ограничено движение из-за реконструкции. Об этом сообщила донская Госавтоинспекция.С 12 мая по 10 июня планируется разгрузка бетонных блоков для последующего ремонта. В связи с этим движение будет ограничено на участках с 1 023-го по 1 018-й км в Октябрьском районе и с 942-го по 940-й км в Каменском районе.Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.