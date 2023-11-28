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На техобслуживание системы охраны «Ростов-Арены» потратят 7,2 миллиона рублей

На техобслуживание системы охраны «Ростов-Арены» потратят 7,2 миллиона рублей
На комплексное обслуживание системы охраны стадиона «Ростов-Арены» выделят больше семи миллионов рублей. Информация об этом размещен на сайте государственных закупок 28 ноября.

Помимо системы контроля и управления доступом, охранной телевизионной системы и системы охранно-тревожной сигнализации, от подрядчика требуется следить и за системой противопожарной защиты. Локация проведения работ охватывает ряд помещений на улице Левобережной, 2Б: билетные кассы, контрольно-пропускные пункты, камеры хранения, трансформаторные.

Для этого необходимы пять сотрудников: два инженера и три техника. Они будут заниматься плановым техобслуживанием, ремонтными и аварийными работами. Это и внешний осмотр составных частей, контроль рабочего положения выключателей, проверка работоспособности, профилактические мероприятия.

Контракт рассчитан на год: с 1 января по 31 декабря 2024-го. На услугу выделят 7,2 миллиона рублей.
Фото: Rostov.ru.
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