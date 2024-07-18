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На СВО погиб 25-летний парень из Таганрога Ростовской области

На СВО погиб 25-летний парень из Таганрога Ростовской области
В зоне специальной военной операции погиб 25-летний житель Ростовской области Кирилл Колосов. Его жизнь оборвалась 9 июля во время штурма в Запорожской области, передает портал Donday.

Кирилл родился и проживал в Таганроге. С началом спецоперации он отправился на фронт. Сослуживцы и волонтеры, знавшие его, отзывались о нем с теплотой. Кирилла описывали как озорного и радостного молодого человека, который даже в тяжелые моменты поднимал настроение окружающим фотографиями с котятами и щенками.

Во время штурма под Запорожьем 9 июля Кирилл попал под обстрел и получил смертельное ранение. Вероятно, бойца представят в государственной награде.
Фото: Дондей.
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