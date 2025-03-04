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На севере Ростовской области обнаружили обломки упавшего беспилотника

На севере Ростовской области обнаружили обломки упавшего беспилотника
В Верхнедонском районе нашли обломки упавшего беспилотника. Их обнаружили ночью 4 марта под хутором Павловским.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в течение дня находку обследуют и обезвредят.

Напомним, что в результате атаки БПЛА в Чертковском районе произошло два пожара. Первый — на нефтепроводе, а второй — на складе, который расположен на территории промышленного объекта в селе Сохрановка. Оба возгорания оперативно потушили.
Фото для иллюстрации
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