На Ростовскую область совершена ракетная атака

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Ростовская область подверглась вражеской ракетной атаке. Об этом 25 марта сообщили в региональном правительстве.Система противовоздушной обороны сбила воздушные цели в небе между Новочеркасском и Батайском. По предварительным данным, обломки боеприпасов упали в поле.— Повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет, — прокомментировали власти Ростовской области.Несколько взрывов прогремели над Ростовом, Батайском, Новочеркасском, Аксаем и Шахтами около 15:30. После этого в небе появились инверсионные следы.Через 15 минут после грохота в микрорайоне Военвед Ростова-на-Дону взвыла сирена.