На Ростовскую область совершена ракетная атака
Ростовская область подверглась вражеской ракетной атаке. Об этом 25 марта сообщили в региональном правительстве.
Система противовоздушной обороны сбила воздушные цели в небе между Новочеркасском и Батайском. По предварительным данным, обломки боеприпасов упали в поле.
— Повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет, — прокомментировали власти Ростовской области.
Несколько взрывов прогремели над Ростовом, Батайском, Новочеркасском, Аксаем и Шахтами около 15:30. После этого в небе появились инверсионные следы.
Через 15 минут после грохота в микрорайоне Военвед Ростова-на-Дону взвыла сирена.