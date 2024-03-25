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На Ростовскую область совершена ракетная атака

На Ростовскую область совершена ракетная атака
Ростовская область подверглась вражеской ракетной атаке. Об этом 25 марта сообщили в региональном правительстве.

Система противовоздушной обороны сбила воздушные цели в небе между Новочеркасском и Батайском. По предварительным данным, обломки боеприпасов упали в поле.

— Повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет, — прокомментировали власти Ростовской области.

Несколько взрывов прогремели над Ростовом, Батайском, Новочеркасском, Аксаем и Шахтами около 15:30. После этого в небе появились инверсионные следы.

Через 15 минут после грохота в микрорайоне Военвед Ростова-на-Дону взвыла сирена.
Фото: соцсети.
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