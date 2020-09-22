На ростовчанку Ирину Безрукову и Анну Семенович обрушилась волна критики

На известную уроженку Ростова Ирину Безрукову и ее хорошую знакомую Анну Семенович обрушилась волна критики. Подписчики решили, что актрисы зря пытаются выдавать себя за молодых девочек.Анна Семенович опубликовала пост, в котором показала, как проводит досуг. Вместо комплиментов известная певица получила порцию хейта.- Бабушки какие-то накрашенные, - прокомментировал dmitriy_kuznetsov87.- Почему старые? Они просто в возрасте, жизнь идет для всех, а они - не исключение, пусть бабушки думают, что еще что-то могут, - добавила olga555586.- Заслуженные пенсионерки, - подытожил troianovsemion.