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На ростовчанку Ирину Безрукову и Анну Семенович обрушилась волна критики

На ростовчанку Ирину Безрукову и Анну Семенович обрушилась волна критики
На известную уроженку Ростова Ирину Безрукову и ее хорошую знакомую Анну Семенович обрушилась волна критики. Подписчики решили, что актрисы зря пытаются выдавать себя за молодых девочек.

Анна Семенович опубликовала пост, в котором показала, как проводит досуг. Вместо комплиментов известная певица получила порцию хейта.

- Бабушки какие-то накрашенные, - прокомментировал dmitriy_kuznetsov87.

- Почему старые? Они просто в возрасте, жизнь идет для всех, а они - не исключение, пусть бабушки думают, что еще что-то могут, - добавила olga555586.

- Заслуженные пенсионерки, - подытожил troianovsemion.

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