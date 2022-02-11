Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На археологические раскопки в 13 районах Ростовской области потратят 61 миллион рублей

На археологические раскопки в 13 районах Ростовской области потратят 61 миллион рублей
В Ростовской области на проведение раскопок выделят 61 миллион рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.

В документах указано, что ГАУК РО «Донское наследие» ищет подрядчика для раскопок в 13 муниципалитетах региона. В их числе - Егорлыкский, Орловский, Матвеево-Курганский, Целинской, Дубовский, Песчанокопский, Зимовниковский, Кашарский и другие. Специалисты при обнаружении археологических находок должны сфотографировать их. Кроме того, необходимо проанализировать архивные, библиографические и научно-исследовательские материалы.

Раскопки будут проводить с момента заключения договора и до 30 ноября включительно.
Фото: www.astrobl.ru.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.