На археологические раскопки в 13 районах Ростовской области потратят 61 миллион рублей

Фото: www.astrobl.ru.

В Ростовской области на проведение раскопок выделят 61 миллион рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.В документах указано, что ГАУК РО «Донское наследие» ищет подрядчика для раскопок в 13 муниципалитетах региона. В их числе - Егорлыкский, Орловский, Матвеево-Курганский, Целинской, Дубовский, Песчанокопский, Зимовниковский, Кашарский и другие. Специалисты при обнаружении археологических находок должны сфотографировать их. Кроме того, необходимо проанализировать архивные, библиографические и научно-исследовательские материалы.Раскопки будут проводить с момента заключения договора и до 30 ноября включительно.