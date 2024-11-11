В Ростовской области цены на лекарства взлетели в два раза

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В Ростовской области вдвое взлетели цены на лекарственные препараты. Об этом сообщает «КВУ» со ссылкой на фармацевта Ольгу Смирнову.Как сообщил эксперт, цены на лекарства значительно взлетели еще летом 2024 года. Уже осенью цены на препараты увеличились вдвое. Это вызвало неоднозначную реакцию как у покупателей, так и у сотрудников аптек. Переоценки фармацевты делают по два раза в неделю.Для сравнения: сейчас противовоспалительное лекарство «Мовалис» для больных артритом стоит 2 500 рублей. Ранее он стоил 800 рублей. Это цена лишь за пять ампул, а некоторым врачи назначают шесть. Тогда пациенты покупают сразу две упаковки за баснословную сумму.В некоторых аптеках все еще есть остатки лекарств по старым ценникам. Однако придется объездить как минимум пару аптек, чтобы найти их. С чем связано резкое подорожание, пока не известно.