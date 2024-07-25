На охрану ростовского вуза выделят более 20 миллиона рублей

Фото: РГУПС.

Ростовский вуз ищет подрядчика для охраны корпусов. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок 25 июля.Контракт рассчитан на полтора года — с 22 августа 2024-го по 2 декабря 2025 года. Заказчиком выступает РГУПС (Ростовский государственный университет путей сообщения). На работу готовы выделить порядка 20,1 миллиона рублей. Деньги выделят из внебюджетных средств и бюджета РФ.Всего планируют разместить пять постов, на каждом из которых будут находиться по одному человеку. У охранников должны быть спецсредства и служебное оружие.— Сотрудники должны уметь пользоваться средствами видеонаблюдения, системами оповещения, кнопкой экстренного вызова ГБР, техническими средствами охранной и пожарной сигнализации, средствами и системами контроля доступа, — отметили в документации.Четыре поста разместят на площади Ростовского стрелкового полка народного ополчения, 2. Там расположен главный корпус вуза. Еще один будет на территории других корпусов — улица Максима Горького, 113, 115/33, 80 и 80А.