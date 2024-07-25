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На охрану ростовского вуза выделят более 20 миллиона рублей

На охрану ростовского вуза выделят более 20 миллиона рублей
Ростовский вуз ищет подрядчика для охраны корпусов. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок 25 июля.

Контракт рассчитан на полтора года — с 22 августа 2024-го по 2 декабря 2025 года. Заказчиком выступает РГУПС (Ростовский государственный университет путей сообщения). На работу готовы выделить порядка 20,1 миллиона рублей. Деньги выделят из внебюджетных средств и бюджета РФ.

Всего планируют разместить пять постов, на каждом из которых будут находиться по одному человеку. У охранников должны быть спецсредства и служебное оружие.

— Сотрудники должны уметь пользоваться средствами видеонаблюдения, системами оповещения, кнопкой экстренного вызова ГБР, техническими средствами охранной и пожарной сигнализации, средствами и системами контроля доступа, — отметили в документации.

Четыре поста разместят на площади Ростовского стрелкового полка народного ополчения, 2. Там расположен главный корпус вуза. Еще один будет на территории других корпусов — улица Максима Горького, 113, 115/33, 80 и 80А.
Фото: РГУПС.
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