Небольшие дожди пройдут в Ростове на новой рабочей неделе

Фото: Дондей

В Ростове на новой рабочей неделе пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали специалисты Гисметео.В понедельник, 14 июля, температура воздуха поднимется до +36 градусов, а ночью опустится до +30 градусов. В этот день ожидаются небольшие дожди.Во вторник, 15 июля, столбики термометров достигнут +35 градусов. После заката солнца температура опустится до +29 градусов.В среду, 16 июля, днем температура воздуха будет достигать +35 градусов. Вечером она опустится до +29 градусов.В четверг, 17 июля, после обеда температура воздуха поднимется до +35 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +29 градусов. В этот день осадков не ожидается.В пятницу, 18 июля, температура днем поднимется до +36 градусов. Ночью опустится до +31 градуса. Погода будет ясная.Порывы воздушных масс будут достигать 10 метров в секунду только в четверг. В остальные дни сильного ветра не ожидается.