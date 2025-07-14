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Небольшие дожди пройдут в Ростове на новой рабочей неделе

Небольшие дожди пройдут в Ростове на новой рабочей неделе
В Ростове на новой рабочей неделе пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали специалисты Гисметео.

В понедельник, 14 июля, температура воздуха поднимется до +36 градусов, а ночью опустится до +30 градусов. В этот день ожидаются небольшие дожди.

Во вторник, 15 июля, столбики термометров достигнут +35 градусов. После заката солнца температура опустится до +29 градусов.

В среду, 16 июля, днем температура воздуха будет достигать +35 градусов. Вечером она опустится до +29 градусов.

В четверг, 17 июля, после обеда температура воздуха поднимется до +35 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +29 градусов. В этот день осадков не ожидается.

В пятницу, 18 июля, температура днем поднимется до +36 градусов. Ночью опустится до +31 градуса. Погода будет ясная.

Порывы воздушных масс будут достигать 10 метров в секунду только в четверг. В остальные дни сильного ветра не ожидается.
Фото: Дондей
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