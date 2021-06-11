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На месяц перекрыли движение на проспекте Шолохова в Ростове

На месяц перекрыли движение на проспекте Шолохова в Ростове
В Ростове на месяц закроют проспект Шолохова. По информации администрации города, проезд закроют от 14-й Линии до проспекта Шолохова, 11В. Улицу перекроют 14 июня, а снова доступной для автолюбителей она станет 14 июля. Всему виной - работы по строительству канализационного выпуска.

Кроме того, на улице Вятской пройдёт ремонт на участке водовода. В связи с чем с 14 июня до 12 августа улицу закроют на отрезке от дома № 60 до дома № 52. Также перекрытыми окажутся два квартала Вятской: от Пронского переулка до переулка Ладожского.

Объездных маршрутов общественного транспорта пока нет. Автомобилистам также следует учитывать этот факт и заранее планировать свой путь.

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