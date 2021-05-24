Из-за ремонта на водоводе в Ростове перекроют улицу Вятскую

В Ростове на улице Вятской на два месяца ограничат движение транспорта. Проезд будет частично недоступен с 14 июня по 12 августа.Ограничения установят от дома №60 до дома №50. Общая протяженность перекрытого участка составит более 200 метров. Проезд ограничат в связи с капитальным ремонтом водовода.В этот же день, 14 июня, автомобилисты не смогут проехать по проспекту Шолохова. Ограничения введут от улицы 14-й Линии до дома №11В на Шолохова. Протяженность перекрытого участка составит более 300 метров. Там планируют провести работы по строительству канализационного выпуска. Ограничения введут до 14 июля.