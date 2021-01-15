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На Крещение купались более 11 тысяч жителей Ростовской области

На Крещение купались более 11 тысяч жителей Ростовской области
В Ростовской области более 11 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях. Об этом 19 января сообщил замгубернатора Михаил Корнеев во время заседания оперативного штаба.

Всего в регионе оборудовали 89 купелей. Празднование состоялось в 132 муниципалитетах. В местах, где купались дончане, дежурили порядка 300 спасателей и 800 правоохранителей.

Крещение прошло с ограничениями из-за пандемии COVID-19. В Ростове-на-Дону оборудовали и освятили только одно место. Однако люди все равно ездили к родникам, чтобы окунуться и перекреститься.

Из-за ограничительных мер сократилась численность участников купаний. В регионе на купели пришли около 15 тысяч человек - столько же в прошлом году было лишь в донской столице.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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