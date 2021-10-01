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На границе Украины и Ростовской области парень пытался дать взятку таможеннику за контрабанду

На границе Украины и Ростовской области парень пытался дать взятку таможеннику за контрабанду
В Ростовской области на границе с сопредельным государством задержали парня, предложившего взятку на таможне. Он передал правоохранителю 2,4 тысячи долларов (174 тысячи рублей), чтобы перевезти товары в обход пунктов пропуска.

По версии следствия, инцидент произошел в поселке Матвеев Курган. 27-летний парень пытался дать взятку сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Он предложил правоохранителю 2,4 тысячи долларов США. За эту сумму он рассчитывал, что ему позволят перевезти табак, автозапчасти и одежду контрабандой - в обход пунктов пропуска. Однако сотрудник таможни отказался от взятки, а парня тут же задержали.

- В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки», - прокомментировали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Парню грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 60-кратной суммы взятки.

Как добавили в СУ СКР по Ростовской области, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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