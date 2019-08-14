На гала-концерте в честь Дня города в Ростове выступят «2Маши» и Баста



В этом году Ростов с Днём города поздравят дуэт «2Маши» и Баста. Звёзды выступят на гала-концерте на Театральной площади.

Как сообщили в администрации города, договорённость с артистами уже достигнута, пишет DonDay.ru. Источник финансирования не раскрывается, отмечается только, что это внебюджетные средства.



Добавим, стоимость выступления популярной сейчас группы «2Маши» составляет от 700 тысяч рублей за час. Василий Вакуленко (Баста) получает за свои концерты от 3 миллионов рублей. Однако не исключено, что знаменитый ростовчанин сделает подарок родному городу к юбилею и выступит бесплатно. Хотя одно исключение артист уже сделал. После концертов в честь Дня города в 2015 и 2016 годах исполнитель не собирался больше выступать в Ростове на городских праздниках. Рэпер объяснил, что, возможно, не всем нравится его творчество и ростовчане должны слышать и других музыкантов.



Но для юбилея города (Ростов будет отмечать своё 270-летие), видимо, Баста решил нарушить обещание.