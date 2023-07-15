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На Дону выявили несколько случаев заражения энтеровирусом

На Дону выявили несколько случаев заражения энтеровирусом
На Дону выявили три случая заражения энтеровирусом. Информацию об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора по Ростовской области.

Энтеровирусная инфекция пагубно влияет на организм человека и может спровоцировать такие серьезные заболевания, как менингит, энцефалит, конъюнктивит и проблемы с дыханием. Симптомами инфекции являются озноб, диарея, повышенная температура тела, сыпь и боль в горле.

Чтобы не заразиться энтеровирусом, необходимо соблюдать личную гигиену, не пить грязную воду и не контактировать с заболевшими.

По сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией не изменился. При этом в 2020 году было выявлено 20 случаев заболевания инфекцией. Это почти в семь раз выше, чем в 2023 году.
Фото: Ростов ру.
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