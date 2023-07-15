На Дону выявили несколько случаев заражения энтеровирусом

Фото: Ростов ру.

На Дону выявили три случая заражения энтеровирусом. Информацию об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора по Ростовской области.Энтеровирусная инфекция пагубно влияет на организм человека и может спровоцировать такие серьезные заболевания, как менингит, энцефалит, конъюнктивит и проблемы с дыханием. Симптомами инфекции являются озноб, диарея, повышенная температура тела, сыпь и боль в горле.Чтобы не заразиться энтеровирусом, необходимо соблюдать личную гигиену, не пить грязную воду и не контактировать с заболевшими.По сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией не изменился. При этом в 2020 году было выявлено 20 случаев заболевания инфекцией. Это почти в семь раз выше, чем в 2023 году.