На Дону восстановили имена красноармейцев, погибших в годы войны

В Ростовской области казачий поисковый отряд восстановил имена красноармейцев, 78 лет покоившихся в братской могиле. Фронтовики погибли во время бомбёжки железнодорожной станции в Гукове летом 1942-го.Военно-санитарный поезд № 990 перевозил тяжелораненых солдат в Минеральные Воды. Проходя через Гуково, он попал под налёт фашистской авиации. Самолёты, шедшие строем в 24 машины, стали бомбить город. С земли по врагу стали бить зенитками, тем не менее один из снарядов успел повредить железную дорогу, и поезду пришлось остановиться. Раненые стали выбегать из вагонов и искать укрытия. В один миг смерть встретили семь солдат. Когда налёт закончился, местные жители унесли тела бойцов с места бомбёжки и заботливо похоронили их в братской могиле, вырытой в огороде одного из домов. Имена бойцов узнать не удалось, так как их документы забрал с собой офицер, сопровождавший поезд № 990.Хозяйка жилья многие десятилетия ухаживала за местом захоронения, пока в 1996 году решением городских властей прах фронтовиков не перенесли к монументу «Ратная Слава».В 2013 году заботу о могилах солдат взяли на себя активисты военно-патриотического казачьего поискового отряда «Долг» казачьей школы № 22. Учащиеся решили во что бы то ни стало узнать имена тех, кто погиб во время бомбёжки в Гукове. Работа была долгой, сложной и кропотливой. Потребовалось изучить историко-краеведческие документы, материалы банка данных «Мемориал», поднять архивы, отправить запросы в военкомат.Во время налёта погибли 19-летний Александр Павлович Павлов, 23-летний Иван Васильевич Цепов (по другим документам — Цопов), 37-летний Абдул Рефа, 39-летний Алексей Михайлович Калашников, 40-летний Евгений Васильевич Гунькин, 24-летний Итолган Курмангазиев и 36-летний Иван Иванович Янченко.Собранные активистами сведения о фронтовиках подтверждены в Центральном архиве Министерства обороны России. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы у подножия мемориала «Ратная Слава» установлена памятная доска с высеченными на ней именами бойцов.Юные казаки отправили письма в военкоматы городов, где родились солдаты, и пригласили их родственников на открытие мемориальной доски. Мероприятие состоится, как только это станет возможным.