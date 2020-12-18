На Дону ухудшится ситуация на дорогах из-за мороза и снегопада

В донском регионе ухудшится ситуация на дорогах из-за снегопада и мороза. С 20 по 23 декабря в области ожидаются обильные осадки и понижение температуры воздуха. Столбики термометров в некоторых районах упадут до -17 градусов.В связи с неблагоприятными погодными явлениями возникает риск увеличения количества ЧП. Водителям стоит быть предельно внимательными во время движения: соблюдать интервал и не нарушать скоростной режим. Также стоит воздержаться от резких маневров, которые могут привести к потере управления автомобилем.В случае попадания в сложную ситуацию на дороге звоните по номеру: 112.Фото: Денис Демков.