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На Дону ухудшится ситуация на дорогах из-за мороза и снегопада

На Дону ухудшится ситуация на дорогах из-за мороза и снегопада
В донском регионе ухудшится ситуация на дорогах из-за снегопада и мороза. С 20 по 23 декабря в области ожидаются обильные осадки и понижение температуры воздуха. Столбики термометров в некоторых районах упадут до -17 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возникает риск увеличения количества ЧП. Водителям стоит быть предельно внимательными во время движения: соблюдать интервал и не нарушать скоростной режим. Также стоит воздержаться от резких маневров, которые могут привести к потере управления автомобилем.

В случае попадания в сложную ситуацию на дороге звоните по номеру: 112.

Фото: Денис Демков.

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