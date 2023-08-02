На Дону расширили список регионов для помощи эвакуированным жителям

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области расширили список регионов для помощи эвакуированным жителям. Соответствующие изменения внесены в распоряжение о введении режима ЧС.Речь идет о регионах, где действует средний и максимальный уровни реагирования. Ранее в этот список входили Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская, Запорожская и Белгородская области. Эвакуированным жителям этих субъектов предоставляли места в пунктах временного проживания (ПВР). Там же оказывали гуманитарную и медпомощь, обеспечивали питанием.Теперь на аналогичные меры поддержки в Ростовской области смогут рассчитывать эвакуированные жители Воронежской, Курской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя.