Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону расширили список регионов для помощи эвакуированным жителям

На Дону расширили список регионов для помощи эвакуированным жителям
В Ростовской области расширили список регионов для помощи эвакуированным жителям. Соответствующие изменения внесены в распоряжение о введении режима ЧС.

Речь идет о регионах, где действует средний и максимальный уровни реагирования. Ранее в этот список входили Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская, Запорожская и Белгородская области. Эвакуированным жителям этих субъектов предоставляли места в пунктах временного проживания (ПВР). Там же оказывали гуманитарную и медпомощь, обеспечивали питанием.

Теперь на аналогичные меры поддержки в Ростовской области смогут рассчитывать эвакуированные жители Воронежской, Курской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.