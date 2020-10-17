На Дону почти 15 тысяч человек с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением медиков

В Ростовской области за сутки под наблюдением медиков оказались еще 238 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщило региональное правительство.По данным 19 октября, в донском регионе 14 865 человек находятся под наблюдением врачей. Всего за период пандемии медицинским наблюдением были охвачены 101,2 тысячи жителей Ростовской области. Из них у 86,32 тысячи подозрения на опасную инфекцию не подтвердились.Количество людей, нуждающихся в наблюдении врачей, ежедневно возрастает в десятки раз. Больные пневмонией, ОРВИ и коронавирусом ждут очереди на компьютерную томографию по несколько дней, а то и всю неделю. Реагировать на вызовы сразу медики не могут физически - бригад стало вдвое меньше, так как многие фельдшеры и врачи заболели, а количество вызовов увеличилось с 800 до 2 000.Напомним, в воскресенье, 18 октября, почти 30 машин неотложки выстроились с утра в очереди на томографию у горбольницы № 4. В некоторых спецавто находились от четырех до пяти человек. В основном медики привозили людей в возрасте от 40 до 80 лет в тяжелом состоянии. Каждый из них ждал своей очереди не меньше 10-12 часов. За время ожидания все, что могли сделать фельдшеры, - это следить за уровнем кислорода в крови и в случае необходимости надевать больным кислородные маски.Глядя на происходящее, можно точно сказать, что ситуация с людьми, у которых есть подозрения на коронавирус, близка к критической. Система здравоохранения не была готова к такому количеству больных. Остается лишь догадываться, чем грозит ежедневный прирост дончан, нуждающихся в медицинском наблюдении.