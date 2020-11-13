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На Дону от коронавируса погибли 14 человек

На Дону от коронавируса погибли 14 человек
В донском регионе еще 14 человек стали жертвами коронавируса. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

От опасной инфекции за последние сутки скончались восемь пожилых женщин и шесть мужчин. Все они имели хронические заболевания. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 063 человек.

Заболевание не щадит никого. От коронавируса в Ростовской области погиб 12-летний ребенок. В октябре была зафиксирована гибель 23-летней девушки и 29-летнего парня.

Особо опасна инфекция для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

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