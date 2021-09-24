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На Дону медики вылечили от коронавируса еще 341 человека

На Дону медики вылечили от коронавируса еще 341 человека
В Ростовской области увеличилось число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 27 по 28 сентября опасный вирус поборол 341 человек.

В стационарах лечение получают 4 112 человек. Еще 58 подключены к аппаратам ИВЛ. Их организмы снабжаются кислородом с помощью специальных трубок. Как правило, у этих пациентов поражено более 65% легких. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще 340 человек получают кислород через мундштуки и маски.

Число зараженных COVID-19 не прекращает расти. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 483 человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили 137 643 жителя донского региона. Из них 119 220 уже выздоровели. Однако медики смогли спасти не всех. Опасная инфекция забрала жизни 6 750 человек, сообщили в областном правительстве.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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