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В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 348 человек

В Ростовской области от коронавируса выздоровели еще 348 человек
В Ростовской области медики вылечили от COVID-19 еще 348 человек. С начала пандемии по 21 сентября общее количество выздоровевших достигло 116 302 жителей региона.

В стационарах находятся 3 758 пациентов с подтвержденным диагнозом. Еще 326 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Они получают кислород через специальные маски и мундштуки. Состояние 42 пациентов врачи оценивают как тяжелое. Их обеспечивают кислородом с помощью эндотрахеальных трубок.

За минувшие сутки борьбу с COVID-19 начали еще 469 жителей Ростовской области. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 134 299 человек. Побороть опасную инфекцию удалось не всем. Вирус забрал жизни 6 562 человек, сообщили в региональном правительстве.
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Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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